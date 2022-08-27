مانشستر يونايتد يفوز على ساوثهامبتون بهدف في البريميرليج

حقق الفريق الكروي الأول بنادي مانشستر يونايتد فوزاً هاماً على نظيره نادي ساوثهامبتون الإنجليزي بهدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من فعاليات مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف مانشستر يونايتد في اللقاء عن طريق برونو فيرنانديز في الدقيقة 55 من الشوط الثاني.

وبدأ مانشستر يونايتد اللقاء بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: دافيد دي خيا.

خط الدفاع: ديوجو دالوت، رافاييل فاران، ليساندرو مارتينيز، تايرل مالاتسيا.

خط الوسط: برونو فرنانديز، سكوت ماكتومناي، إريكسن.

خط الهجوم: جيدون سانشو، ماركوس راشفورد، أنثوني إيلانجا.

وبهذه النتيجة رفع مانشستر يونايتد رصيده للنقطة السادسة محتلاً المركز السادسة بترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بينما تجمد رصيد ساوثهامبتون عند النقطة الرابعة في المرتبة الثالثة عشر.