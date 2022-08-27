لجنة الأحياء العشوائية بجدة تشعر سكان عدد من الأحياء.. وتدعوهم لاستكمال إجراءات صرف التعويضات

أشعرت لجنة الأحياء العشوائية بجدة‬⁩ سكان العدل والفضل، اليوم السبت، تمهيداً لبدء أعمال الإزالة والمقررة بتاريخ 1 أكتوبر.

وبلغ عدد الأحياء التي تم الانتهاء منها والجاري إزالتها 29 حيًا من أصل 32 حيًا عشوائيًا، وسيتم الانتهاء من إزالة الأحياء الـ 3 المتبقية في شهر أكتوبر المقبل.

‏ويهدف مشروع تطوير هذه الأحياء إلى تحسين جودة الحياة وتسهيل وصول السكان لجميع الخدمات الضرورية ومنأبرزها الخدمات الصحية والتعليمية والإسكان.

و‏تدعو اللجنة سكان الأحياء العشوائية إلى سرعة استكمال إجراءات صرف التعويضات، وتقديم المستندات المطلوبة عبر بوابة أمانة جدة الرقمي من هنا: ⁦‪jeddah.gov.sa.