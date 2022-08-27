لجنة الأحياء العشوائية بجدة تشعر سكان عدد من الأحياء.. وتدعوهم لاستكمال إجراءات صرف التعويضات

أشعرت لجنة الأحياء العشوائية بجدة سكان العدل والفضل، اليوم السبت، تمهيداً لبدء أعمال الإزالة والمقررة بتاريخ 1 أكتوبر.
وبلغ عدد الأحياء التي تم الانتهاء منها والجاري إزالتها 29 حيًا من أصل 32 حيًا عشوائيًا، وسيتم الانتهاء من إزالة الأحياء الـ 3 المتبقية في شهر أكتوبر المقبل.
ويهدف مشروع تطوير هذه الأحياء إلى تحسين جودة الحياة وتسهيل وصول السكان لجميع الخدمات الضرورية ومنأبرزها الخدمات الصحية والتعليمية والإسكان.
وتدعو اللجنة سكان الأحياء العشوائية إلى سرعة استكمال إجراءات صرف التعويضات، وتقديم المستندات المطلوبة عبر بوابة أمانة جدة الرقمي من هنا: jeddah.gov.sa.