إدارات #التعليم تعلن حركة توجيه المعلمات المعينات بعقود الطفولة المبكرة #عاجل

أعلنت إدارات التعليم في المناطق والمحافظات حركة توجيه المعلمات المعينات بعقود الطفولة المبكرة.
ويمكنهن الاستعلام عن توجيههن عبر حساباتهن في نظام نور وستكون مباشرتهن غدا الأحد في مدارسهن.
من جانبه، اعتمد مدير تعليم عفيف توجيه المعلمات المعينات بعقود الطفولة المبكرة - رياض الأطفال إلى مدارسهن. وأكد قسم شؤون المعلمين أهمية مباشرتهن يوم غدٍ الأحد 1/ 2 /1444هـ. في مدارسهن.
واعتمد مدير عام تعليم الطائف إجراءات تعيين 29 معلمة طفولة مبكرة ورياض أطفال، وللاطلاع على نتيجة الحركة يتم الدخول من حساب المعلمة في نظام نور، ومباشرتهم في المدارس اعتبارًا من يوم الأحد.