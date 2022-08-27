إدارات #التعليم تعلن حركة توجيه المعلمات المعينات بعقود الطفولة المبكرة #عاجل

أعلنت إدارات التعليم في المناطق والمحافظات حركة توجيه المعلمات المعينات بعقود الطفولة المبكرة.

ويمكنهن الاستعلام عن توجيههن عبر حساباتهن في نظام نور وستكون مباشرتهن غدا الأحد في مدارسهن.

‏من جانبه، اعتمد مدير ⁧‫تعليم عفيف‬⁩ توجيه المعلمات المعينات بعقود الطفولة المبكرة - رياض الأطفال إلى مدارسهن. ‏وأكد قسم شؤون المعلمين أهمية مباشرتهن يوم غدٍ الأحد 1/ 2 /1444هـ. في مدارسهن.

واعتمد مدير عام ⁧‫تعليم الطائف ‬⁩إجراءات تعيين 29 معلمة طفولة مبكرة ورياض أطفال، وللاطلاع على نتيجة الحركة يتم الدخول من حساب المعلمة في نظام نور، ومباشرتهم في المدارس اعتبارًا من يوم الأحد.