المان سيتي يقسو على كريستال بالاس برباعية في الدوري الإنجليزي

قاد النجم النرويجى إيرلينج هالاند فريقه مانشستر سيتي لتحقيق فوز مثير على ضيفه فريق كريستال بالاس بنتيجة 4 - 2، فى اللقاء الذى جمع الفريقين اليوم، السبت، على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

أنهى كريستال بالاس الشوط الأول من اللقاء متفوقا بثنائية نظيفة، افتتح جون ستونز التهديف مبكرا بهدف أول بالخطأ فى مرماه بعد مرور 4 دقائق على البداية ، ثم أضاف يواكيم اندرسن الهدف الثاني فى الدقيقة 21 من عمر الشوط الأول عن طريق صناعة إيبيريشي إيز.

وفى الشوط الثانى، نجح مانشستر سيتي فى قلب الطاولة على كريستال بالاس بتسجيل رباعية، أحرز النجم البرتغالى برناردو سيلفا هدف السيتي الأول فى الدقيقة 53، ونجح النجم النرويجى إيرلينج هالاند فى تسجيل 3 أهداف متتالية "هاتريك" فى الدقائق 62، 70 و 81 من زمن اللقاء.

وتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي "مؤقتا"، برصيد 10 نقاط متفوقا بفارق الأهداف عن برايتون صاحب نفس الرصيد، بينما توقف رصيد كريستال بالاس عند 4 نقاط فى المركز الثالث عشر.