انتصار تاريخي.. ليفربول يهزم بورنموث بتسعة أهداف نظيفة في الدوري الإنجليزي

حقق فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، انتصارا كاسحا على ضيفه بورنموث بنتيجة 9-0، فى المباراة التي جمعتهما اليوم، السبت، على ملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل لويس دياز وهارفي إيليوت الهدفين الأول والثاني لفريق ليفربول فى الدقيقتين الثالثة والسادسة من زمن المباراة على الترتيب.

ونجح الثنائى ألكسندر أرنولد وفيرمينو مهاجم ليفربول فى تسجيل الهدفين الثالث والرابع للريدز خلال الدقيقتين 28 و31 من زمن اللقاء على التوالي، قبل أن يختتم الهولندى فيرجيل فان دايك خماسية الشوط الأول فى الدقيقة 45.

وفى الشوط الثانى، سجل كريس ميفام، لاعب بورنموث، الهدف السادس بالخطأ فى مرماه لصالح فريق ليفربول بالدقيقة 47 من زمن المباراة.

ونجح البرازيلى روبرتو فيرمينو في تسجيل الهدف السابع للريدز في شباك بورنموث، بالدقيقة 62 من زمن المباراة، قبل أن يحرز فابيو كارفاليو الهدف الثامن بالدقيقة 80، ثم أضاف لويس دياز الهدف التاسع فى الدقيقة 85 من زمن المباراة.