جدة تحتضن 71 مشروعا تعليميا جديدا.. مدارس أسست في 50 يوما فقط

تحتضن مدينة جدة 71 مشروعا تعليميا جديدا بطاقة تقارب 50 ألف طالب وطالبة.

وقال مساعد مدير عام تعليم جدة للخدمات المساندة المهندس وسام حابس، إنه تم إنجاز 71 مشروعا مدرسيا خلال 50 يوما وتغلبنا على عامل الوقت والزمن.

وأضاف: "من الآثار المترتبة على إزالة الأحياء العشواية في مدينة جدة خسرت إدارة التعليم 205 مبنى بها 93 ألف طالب، كان هناك تحد كبير لتوفير مقاعد للطلاب وتم دراسة تحركات الطلاب ومعرفة الأحياء التي تم الانتقال عليها وقمنا بتوفير عدد من الأراضي التي تملكها الإدارة وبناء مشاريع سريعة عليها خلال 50 يوما".

وتابع: "انتهينا من 35 في المرحلة الأولى و25 مشروع في مدارس قائمة، تم تدشينها، وبالتالي المرحلة الثانية 36 مع بداية الفصل الدراسي الثاني ستكون جاهزة لباستقبال الطلاب".