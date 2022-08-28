 “#حساب_المواطن” يوضح مدى إمكانية حصول الطالب على الدعم بشكل مستقل  #عاجل

أوضح برنامج "حساب المواطن"، مدى إمكانية استحقاق الطالب المستقل عن أسرته في الحصول على الدعم.

وأبان البرنامج في رده على استفسار أحد الطلاب المستقلين، طالبا حصوله على الدعم، أنه في حال كان المستفيد فرداً مستقلاً لا بد من إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب.

وتشمل المستندات التي ذكرها البرنامج، صك الملكية للسكن أو تعريف سكن من الجامعات أو الكليات أو المعاهد أو تعريف سكن من قطاع عسكري أو حكومي أو خاص.

وأشار “حساب المواطن” إلى أنه في حال وجود عقد إيجار موحد سيتم التحقق من خلال منصة “إيجار” دون الحاجة لإرفاق مستند.