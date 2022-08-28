حصيلة ضحايا الفيضانات المدمرة في باكستان تتجاوز الألف

ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات المدمرة الناجمة عن الأمطار الموسمية الغزيرة في باكستان إلى أكثر من ألف قتيل وآلاف المصابين.

وأوضحت الهيئة الوطنية الباكستانية لإدارة الكوارث الطبيعية في بيان اليوم أنه تم تسجيل 1033 حالة وفاة منذ بدء سلسلة الأمطار الغزيرة الحالية، والتي تسببت في حدوث فيضانات في معظم أجزاء باكستان، وأدت إلى نزوح مئات الآلاف من السكان المحليين إلى مناطق آمنة.

وأضافت أن فرق الإغاثة تعمل بالتعاون مع قوات الجيش على توفير المساعدات الإغاثية العاجلة للمتضررين من الفيضانات، إلى جانب تنفيذ عمليات البحث والإنقاذ في المناطق المتضررة.