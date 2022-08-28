ما هي الأصول والالتزامات والحقوق المنقولة إلى شركة “الصحة القابضة”؟.. الصحة توضح

وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت الثلاثاء الماضي على نقل ملكية الأصول، ومنح الحقوق، ونقل الالتزامات والحقوق المالية والتعاقدية للدولة، ذات العلاقة بالخدمات الصحية التي تقدمها وزارة الصحة، إلى شركة الصحة القابضة أو أي من شركاتها التابعة.

وأوضحت الوزارة أن الأصول هي الأجهزة والمعدات والمستلزمات وغيرها التي تساهم في تقديم الخدمات الصحية بمختلف أنواعها، أما الالتزامات هي ما يترتب على الوزارة نتيجة وجود تعاقدات أو شراكات مثل "توريد الأجهزة والمعدات والمستلزمات والأدوية والصيانة وغيرها".

وأضافت أن الحقوق هي التي تحصل عليها الوزارة من خلال التعاقدات والشراكات مثل "الأجهزة والمعدات والمستلزمات والادوية والصيانة وغيرها"."