“نزاهة” تحقق مع 195 متهمًا بقضايا فساد وتوقف 76 منهم

قالت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، إنها باشرت مهامها واختصاصاتها خلال شهر محرم الماضي، بإجراء أكثر من 3.3 ألف جولة رقابية.

وأوضحت أنه تم التحقيق مع 195 مشتبها به، من ضمنهم موظفون بوزارات الداخلية، والصحة، والعدل، والتعليم، والشؤون البلدية والقروية والإسكان.

وأضافت أنه جرى إيقاف 76 مواطناً ومقيماً، وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة، لتورطهم بتهم الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي، وغسل الأموال، والتزوير.

وأبانت أنه يجري استكمال الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالتهم للقضاء، مؤكدة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدَّى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة.