تجاوزت 57.5 مليون ريال.. صرف مستحقات الدفعة الحادية عشر لمزارعي القمح المحلي

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب عن صرف مستحقات الدفعة الحادية عشر من مزارعي القمح المحلي، شاملة الدفعة السادسة من مستحقي العلاقة التعاقدية بين المزارعين والشركات الزراعية؛ اللذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم 1444/1443هـ، وأغلاق الحسابات عبر المنصة الإلكترونية "محصولي" على الموقع الرسمي للمؤسسة.

وبلغ إجمالي ما تم إيداعه لحسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة مبلغ (57,567,473) ريال، لصافي كمية مستلمة (31,762) وذلك لعدد (89) مزارعاً، يذكر أن الكمية المستلمة من المزارعين حتى تاريخه بلغت (506,608) طن لعدد (1726) مزارع.

ولقرب اقفال موسم الاستلام لهذا العام تدعو المؤسسة المزارعين بسرعة أقفال حساباتهم فور الانتهاء من تسليم الكميات المخصصة لهم ليتسنى إيداع الدفعات التالية بحسب الكميات الموردة وبعد استكمال إجراءات التدقيق.