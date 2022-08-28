الصحة الليبية: ارتفاع ضحايا اشتباكات طرابلس إلى 32 قتيلا و159 جريحا

أعلنت وزارة الصحة الليبية، اليوم الأحد، ارتفاع ضحايا الاشتباكات في العاصمة طرابلس إلى 32 قتيلا و159 مصابا.

ونشرت الوزارة ، عبر صفحتها بموقع "فيسبوك" اليوم ، إحصائية جديدة لضحايا الاشتباكات، مشيرة إلى أن إجمالي الوفيات بلغ 32 والجرحى 159 ، وحالات الإيواء داخل المستشفيات .102 وتشهد أحياء العاصمة الليبية في هذه الأثناء هدوءا واستقرارا وعادت المحال التجارية لفتح أبوابها.

وانطلقت صباح اليوم حملة تنظيف آثار الدمار وحصر الأضرار في المناطق التي شهدت الاشتباكات. بدورها، دعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رؤساء الجامعات إلى استئناف الدراسة والامتحانات بداية من غد الاثنين بعد تحسن الأوضاع الأمنية . وشهد وسط العاصمة مواجهات مسلحة بين قوات جهاز دعم الاستقرار وقوات الكتيبة 777 بقيادة هيثم التاجوري توسعت بعدها إلى أربع جبهات على خلفية الصراع بين الحكومة المكلفة من مجلس النواب، برئاسة، فتحي باشاغا، والتي تريد دخول العاصمة، وحكومة الوحدة الوطنية، برئاسة، عبد الحميد الدبيبة، المتمترسة في طرابلس. وأظهرت مقاطع مصورة حجم الخراب الذي حل بالممتلكات العامة والخاصة وسط المدينة، ومن ضمنها مبنى البريد الرئيسي وأحد مقار السجل العقاري، بالإضافة لبعض المرافق الصحية والخدمية والمنازل والسيارات.