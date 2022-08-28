جدة: لجنة الأحياء العشوائية‬⁩ تقدم خدمات مجانية لسكان الأحياء التي تم إزالتها

قدمت لجنة الأحياء العشوائية بجدة‬⁩ حزمة من الخدمات المجانية للمواطنين من سكان الأحياء التي تم إزالتها، تراوحت ما بين المادية واللوجستية.

ومن الخدمات التي قدمتها اللجنة دفع الإجارات والتي بلغ قيمتها 374500000 كما قدمت حوالي 95000 خدمة شملت (سلال غذائية والأدوية والوجبات ونقل العفش وحليب الأطفال).

كما تم توظيف 269 مواطن ومواطنة، وتسكين 17911 أسرة وتسليم 202 وحدة إسكان تنموي.

في السياق ذاته أعلنت أمانة جدة‬⁩ بأنها تستقبل طلبات تعويض إزالة المناطق العشوائية عبر بوابة الأمانة الرقمية.

ولمزيد من التفاصيل يمكن الاطلاع على الرابط التالي: https://weam.co/867418.