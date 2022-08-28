استشارية أسرية تثير ضجة واسعة: لا يوجد سند شرعي يجبر المرأة على الطبخ لزوجها

أثارت استشارية علاقات أسرية مصرية تدعى هبة قطب جدلا واسعا بتصريحات عن إجبار المرأة على الطبخ لزوجها.

قالت الدكتورة هبة قطب، استشاري العلاقات الأسرية، "إن هناك رجال يشاركون زوجاتهم فى دخول المطبخ والطهي كمشاركة بين الزوجين".

وأضافت قطب خلال حوارها مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة "إم بي سي مصر": "لا يوجد سند شرعي أو قانوني يجبر المرأة على الالتزام بالطهي لزوجها دون مشاركة أو تبادل للأدوار".

وتابعت استشاري العلاقات الأسرية: "مفيش حاجة بتقول إن الست تطبخ والراجل لا، فيه سيدات يشترطن على الرجال الطبخ (زيهم تماما)".