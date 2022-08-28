التعليم تلغي التحضير الكتابي للمعلمين وتستبدله بالإلكتروني #عاجل

ألغت وزارة التعليم التحضير الكتابي للمعلمين وقررت استبداله بالإلكتروني عبر منصة مدرستي.

ووجهت وزارة التعليم جميع المعلمين والمعلمات باستخدام التحضير الإلكتروني بدلا من التحضير الكتابي.

جاء ذلك في تعميم لوزارة التعليم وجهته لجميع إدارات التعليم في المناطق والمحافظات.

وتضمن التعميم التشديد على أهمـية الإعداد اليومي للدروس الذي يسبق عملية التدريس؛ لا سيما أنه يشغل دوراً فاعلا فيها ويدعم المعلم في الموقف التعليمي وينظم ما يقوم به من جهود لتعزيز استيعاب الـدرس وفهم عناصره من قبل المتعلمين وصولاً إلى تحقيق الأهداف التعليمية الخاصة بكل درس؛ حيث إنه يتضمن تحديدا لاستراتيجيات التدريس والأنشطة والوسائل وعمليات التقويم.

وأكد التعميم على مديري ومديرات المدارس والمشرفين والمشرفات بمتابعة تطبيقه.