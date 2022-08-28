أمطار على هذه المناطق

شَهِدَتْ منطقةُ الباحةِ - اليوم - هطولَ أمطارٍ متفرقةٍ، من خفيفةٍ إلى متوسطةٍ، شَمِلَتْ أجزاءً من مدينة الباحة وضواحيها، وأجزاءً من محافظات بلجرشي, وبني حسن, والقرى, والمندق, والمخواة, وغامد الزناد, وقلوة, والحجرة, والمراكز التابعة لها، وعددًا من متنزهات المنطقة، شملت رغدان, والحسام, والأمير مشاري, والثروة الوطني, والمتنزه الوطني, والشكران، والخلب، والفرشة, وشهبة, والشوق, وذي عين. سالت على إثرها عدد من الأودية والشعاب، وارتوتْ الأرضُ.