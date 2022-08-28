بيان إعلامي.. #مرسول_بارك يوضح ماحدث في مباراة #النصر و #الوحدة #عاجل

كشفت إدارة ملعب مرسول بارك الأحد ملابسات حادثة التدافع الجماهيري والأحداث التي شهدتها بوابة 5 في خلال المباراة التي جمعت النصر بضيفه الوحدة ضمن مباريات الجولة الأولى من دوري روشن السعودي، مقدمة اعتذارها عما حدث .

وأكدت إدارة الملعب التحقيق مع اللجنة المنظمة في الحادثة لضمان عدم تكرارها مع العمل على استحداث بوابات وممرات إضافية للحالات الطارئة وزيادة عدد المشرفين لضمان عدم تكرر هذا الحدث

وجاء في بيان مرسول بارك أنه وبعد النظر الى كاميرات المراقبة ومراجعة النظام نود توضيح ما يلي:

تم رصد أخطاء من الشركة المنظمة في تنظيم الدخول مما تسبب في ازدحام الممرات، وتم اتخاذ الإجراءات المناسبة في حينه من إدارة الملعب بتقديم حلول بديلة فورية لحفظ سلامة الجميع.

قيام بعض الجماهير بشراء مجموعة من التذاكر "المزيفة" عن طريق السوق السوداء وعبر مواقع بيع غير مصرحة أدى إلى تجمهر أعداد كبيرة لديها تذاكر غير صالحة تسبب في عدم قبول جهاز المسح الآلي لعديد من التذاكر وهذا ما تسببت في التدافع والازدحام أمام بعض البوابات مما ادى إلى كسر في احد البوابات الإلكترونية في بوابة رقم 4، مما تسبب في تعطيل كافة أنظمة برمجة الدخول لجميع بوابات الملعب. وبناء عليه ولسلامة الجماهير الحاضرة قمنا بفتح البوابات وتنظيم دخول الجماهير لباقي المدرجات.

وتابع البيان: حرصا منا على عدم تكرار ذلك وتقديم أجواء ممتعة وتجربة مميزة في ملعب مرسول خلال المباريات القادمة؛ تم عمل الآتي:

1- الاجتماع مع الشركة المنظمة والتحقيق معهم لمخالفتهم الإجراءات ولتساهلهم وعدم التزامهم بالتعليمات الححددة كما تم العمل على استحداث بوابات وممرات اضافية للحالات الطارئة وزيادة عدد المشرفين لضمان عدم تكرر هذا الحدث.

2- إعادة اختيار الكوادر بعناية وتدريبهم بطريقة تسهم بتنظيم و سلامة الجماهير والاستمتاع بتجربة افضل كما سيتم فتح المجال خلال ايام لمن يود من جماهير النصر العزيز أن يساهم بالانضمام لفريق المنظمين أسوة بملاعب الفرق العالمية.

3- حصر جميع حاملي المقاعد المتضررة او من واجه اي اشكال بين بوابة 4 وبوابة 5, وبحث آلية تعويضهم كما سيتم ترقية باقاتهم للمباراة القادمة.

4- سيتم تخصيص أكشاك خاصة بالتذاكر داخل محيط الملعب وأخرى بخدمة العملاء بمعايير عالية نهدف بها تحسين تجربتكم.

ختاما؛ نتقدم بالاعتذار لجماهير ملعب مرسول بارك وسوف نقوم دائما بالسعي لارضائكم

بتطوير ومواكبة التجارب العالمية في حضور الملاعب.