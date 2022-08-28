‏إقبال كبير من السعوديات على المسدسات زاهية اللون والبنادق خفيفة الوزن بمعرض الصقور والصيد

لقي جناح الأسلحة بمعرض الصقور والصيد السعودي الدولي حضورًا نسائيًّا لافتًا في نسخته الرابعة؛ إذ حرص العديد منهن على امتلاك السلاح المناسب ذي الألوان الزاهية.. ونفدت بعض أنواع السلاح بسبب الإقبال النسائي الواسع.

ويذكر محمد جميل، المسوق في شركة الصياد العربي، أن النساء تميل لشراء الأسلحة ذات الألوان الزاهية، وبالأخص اللون الوردي. موضحًا أن درجة الأمان بالمسدس عالية، والارتداد أثناء الإطلاق مناسب للنساء. أما بالنسبة لدقة إصابة الهدف فتُعتبر عالية، إضافة إلى خفة وزنه.

وأشار إلى توجُّه النساء السعوديات للبنادق الرشاشة عيار 9 ملم، مبينًا أن سبب تفضيل النساء هذا النوع من البنادق قلة الارتداد، وخفة الوزن، ودقة التصويب.. وهي رياضية الشكل، وتُعتبر القطعة نصف آلية بحسب المواصفات التي تسمح بها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

وتُبيِّن المهتمة بالصقارة وامتلاك السلاح قماشة الهويدي أن أسباب إقبال المرأة على امتلاك السلاح إما لمحبتها الصيد والقنص والرماية، أو للموروث الذي تحمله من الأجداد والآباء.. مشيدة بالتسهيلات التي اتخذتها الجهات المختصة في الحصول على السلاح بعد معاينته.

وقالت الهويدي: "تعلمت الرماية من أفراد العائلة؛ لأنها موروث قديم، سواء في الصيد، أو التدريب على الرماية باتجاه هدف محدد. ليس بالضرورة إصابة الهدف بدقة متناهية، ولكن من الضروري معرفة الطريقة الصحيحة لحمل المسدس".

وعبَّرت هاوية الصيد مشاعل العثمان عن سعادتها بزيارة جناح الأسلحة بالمعرض متمنية امتلاك سلاح صيد قريبًا، ومشيرة إلى حماسها بصيد الحيوانات المُصرَّح بصيدها أثناء رحلتها إلى سفاري إفريقيا؛ حتى تكتسب خبرة أعلى عند التعامل مع الهدف الذي تريد تصويبه.

وأوضحت العثمان أن طريقة استخدام بندقية الصيد والمسدس ليست بالسهلة، وفي الوقت ذاته لا تُعتبر صعبة. مضيفةً بأن أكثر أنواع الأسلحة التي تفضلها النساء هي الأسلحة التي تتميز بالألوان الفاتحة، مثل الوردي والبرتقالي والأحمر والأخضر، وغيرها.