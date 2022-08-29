حادث مروع.. وفاة شخصين وإصابة 15 آخرين في تصادم باص بمركبة بـ”#جازان”

باشرت فِرق هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة جازان مساء الأحد حادث تصادم بين باص ومركبة بعد إشارة المعبوج باتجاه إشارة محلية؛ ما أدى إلى وقوع حالتَي وفاة، و15 إصابة، منها 3 حالات حرجة، و5 حالات متوسطة، و7 حالات طفيفة.

وأوضح المدير العام لفرع الهيئة بمنطقة جازان، الدكتور عادل عبده عريشي ، أن غرفة عمليات جازان تلقت بلاغًا على الرقم الموحد (997) عن حادث تصادم في تمام الساعة السادسة و24 دقيقة مساء الأحد.

وأضاف "العريشي" بأنه على الفور تم توجيه 7 فِرق إسعافية من الهلال الأحمر إلى موقع الحادث، ووصلت أول فرقة إسعافية في أقل من 9 دقائق، واتضح وجود 15 إصابة، وحالتَي وفاة.

وتم التعامل مع الحالات من قِبل الفِرق الإسعافية، ونقل 13 إصابة عن طريق فِرق الهلال الأحمر إلى مستشفى الملك فهد المركزي ومستشفى الأمير محمد بن ناصر ومستشفى جازان العام ومستشفى صبيا العام.