المدينة المنورة تستقبل أكثر من 100 ألف معتمر منذ بدء موسم العمرة

استقبل مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة أكثر من 100 ألف معتمر من جنسيات متعددة منذ بدء موسم العمرة وحتى أمس, لأداء مناسك العمرة عبر مختلف المنافذ.

وسجّلت إحصائية وزارة الحج والعمرة وصول 268529 معتمراً إلى المنافذ الجوية منذ موسم العمرة, فيما استقبلت 9 منافذ برية 29689 معتمراً منذ بدء موسم العمرة غرة محرم الماضي حتى يوم أمس, كما تواصل مختلف المنافذ استقبال المعتمرين لأداء مناسك العمرة, والصلاة في المسجد النبوي الشريف, وفق إجراءات تنظيمية إلكترونية ميسّرة تتم تهيئتها لخدمة المعتمرين والزائرين على مدار الموسم.

واستقبلت المدينة المنورة أمس 5452 معتمراً قدموا جواً إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي, ليبلغ عدد المعتمرين الذين وصلوا للمدينة المنورة خلال موسم العمرة هذا العام 101109 معتمراً, فيما غادر المدينة المنورة 22509 معتمرين جواً إلى بلدانهم.

وطبقاً لإحصائية وزارة الحج والعمرة لأعداد المعتمرين من حيث جنسياتهم, فقد بلغ عدد المعتمرين القادمين من جمهورية إندونيسيا 127789 معتمراً منذ بدء موسم العمرة حتى يوم أمس, كما بلغ عدد المعتمرين من جمهورية باكستان 90253 معتمراً, والهند بإجمالي 54287 معتمراً, والعراق بعدد 36457 معتمراً, فيما وصل 22224 معتمراً من اليمن, إضافة إلى 12959 من الأردن إضافة إلى أعداد أخرى من المعتمرين من جنسيات متعددة.

وتولي الجهات المعنية بالمدينة المنورة جلّ اهتمامها لتقديم الخدمات والتسهيلات لتكون رحلة المعتمر سهلة ميسّرة عبر منافذ الوصول الجوية والبرية ومختلف محاور خدمات الإسكان والتنقّل وانتظام رحلات المغادرة إلى كافة الوجهات الدولية, كما تناقش وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي بشكل متواصل فرص التحسين والتطوير في الخدمات المقدمة للمعتمرين والزائرين بالمسجد النبوي, والعمل على رفع مستوى الأعمال في منظومة الخدمات الميدانية، وتخطيط ومتابعة المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية لتطوير الخدمات المقدمة لزوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم.