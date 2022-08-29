الصحة العالمية: 6.45 مليون وفاة بكورونا منذ اكتشاف الفيروس حتى الآن

كشفت منظمة الصحة العالمية أن عدد وفيات كورونا 6.45 مليون حالة منذ اكتشاف الفيروس لأول مرة في الصين، مشيرة إلى وفاة مليون حالة في عام 2022، أغلبهم في الولايات المتحدة، تليها روسيا، ثم البرازيل، ثم الهند.

وطالب رئيس وكالة الأمم المتحدة، الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس جميع الحكومات تعزيز جهودها لتطعيم جميع العاملين في مجال الصحة وكبار السن وغيرهم من الأشخاص الأكثر عرضة للخطر.

وحث غبريسوس الدول في وقت سابق على تطعيم 70 % من سكانها بحلول نهاية يونيو، لكن 136 دولة فشلت في بلوغ الهدف، منها 66 دولة لا تزال لديها تغطية أقل من 40%، و10 دول فقط لديها تغطية أقل من 10%، ومعظمها يواجه حالات طوارئ إنسانية.

وأضاف غبريسوس أنه لا يزال ثلث سكان العالم غير محصنين، بما في ذلك ثلثا العاملين الصحيين وثلاثة أرباع كبار السن في البلدان منخفضة الدخل.

وشددت منظمة الصحة العالمية الدول على اتخاذ إجراءات لفرض قيود للحد من انتقال العدوى، ومواصلة تقديم الاختبارات وتسلسل العينات الإيجابية، وإمكانية الوصول إلى الأدوية المنقذة للحياة وتعزيز حملات التطعيم.