فتح التسجيل لاختبارات الرخصة المهنية للمعلمين

اتاح مركز قياس ‏التسجيل في الاختبار التربوي والتخصص للمعلمين لعام 1444 ، ‏عبر الرابط ⁦‪tpl.etec.gov.sa/Account/Login

وأوضح أن التسجيل العام (التربوي) سيكون للرجال يوم 2-2-1444وللبنات 9-2-1444

كما سيعقد الاختبار:‏ من 17-4-1444 إلى 20-4-1444

‏أما التسجيل في ( التخصص ):سيكون للرجال يوم 2-2-1444 ، وللبنات يوم 9-2-1444.وسيعقد الاختبار:‏من 28-6-1444 إلى 3-7-1444.

وحول طريقة التسجيل يجب أولا الدخول عبر الرابط ⁦‪tpl.etec.gov.sa‬⁩ ثم اضغط على أيقونة الدخول عن طريق نفاذ الموحد( بياناتك بأبشر ) ،‏وبعدها ادخل البيانات المطلوبة، ثم ‏اضغط على أيقونة الاختبارات، وقم بالتسجيل بالاختبار، ‏وتسديد المبلغ المطلوب خلال ٢٤ساعة.

ويهدف اختبار الرخصة المهنية إلى الارتقاء بالعملية التعليمية، تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة ورؤية المملكة 2030م في رفع جودة التعليم العام وكفايته، كما تعدُ الرخص المهنية للمعلمين والمعلمات وثيقة تصدرها الهيئة وفق معايير وضوابط محددة، يكون الحاصل عليها مؤهلًا لمزاولة مهنة التعليم، بحسب مستويات معينة ومدة زمنية محددة.

كما يعد اختبار الرخصة المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية أحد متطلبات الحصول على الرتبة المهنية الصادرة من وزارة التعليم؛ اجتياز اختبارات الرخصة التي بُنِيت لقياس المعايير التربوية العامة والتخصصية، حيث يتكون الاختبار من قسمين؛ الأول الاختبار التربوي العام، والثاني الاختبار التخصصي.