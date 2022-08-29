الفيروس يتوحش من جديد .. #الصين تُغلق أكبر سوق للإلكترونيات بسبب انتشار #كورونا

أعلنت السلطات في الصين، أنها قررت غلق أكبر سوق للإلكترونيات في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

يأتي هذا بعدما وضعت السلطات، منطقة في العاصمة الصينية بكين تحت الإغلاق العام المشددة، بعد تسجيل إصابات بفيروس كورونا، مؤكدة أن هناك علاقة بين هذه الإصابات وبين أكبر سوق للجملة في المدينة.

وفرضت الحكومة حالة من الإغلاق العام على 11 حيًّا مجاورًا للسوق، في حين جرى فحص عشرة آلاف موظف في السوق، مع فحص كل من كان على اتصال بالسوق وقاطني المنطقة المحيطة به.

فيما حذرت منظمة الصحة العالمية، من طفرات جديدة لفيروس كورونا بعد نهاية فصل الصيف، خاصة مع العودة إلى زيادة الاختلاط والتجمعات داخل الأماكن المغلقة.

ودعت المنظمة الحكومات إلى تعزيز أنشطة المراقبة لرصد هذه الطفرات وتحديد مواصفاتها الوراثية، وكذلك تجهيز المنظومات الصحية لمواجهة الارتفاع المحتمل في عدد الإصابات الجديدة التي قد تتصاعد بسرعة مع انحسار موجة الحر وبداية الخريف والشتاء، حسب “العربية”.