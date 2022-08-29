الذهب يهبط إلى أدنى مستوياته منذ شهر بفعل انتعاش الدولار

تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين إلى أدنى مستوياتها منذ شهر بعد أن أدى استمرار جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في تشديد السياسة النقدية بهدف خفض التضخم إلى تراجع جاذبية المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا وصعود الدولار.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 1721.16 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:38 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ 27 يوليو عند 1720.31 دولار في وقت سابق من اليوم. وتراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب واحدا بالمئة إلى 1732.30 دولار.

وتجاوز مؤشر الدولار أعلى مستوياته منذ 20 عاما، مما يجعل السبائك المسعرة بالدولار الأمريكي أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين بعملات أخرى.

وتتوقع الأسواق الآن رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي المقبل في سبتمبر، كما دعا صانعو السياسة في البنك المركزي الأوروبي إلى رفع سعر الفائدة بشكل كبير الشهر المقبل حتى مع ظهور مخاطر الركود في الأفق.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.7 بالمئة إلى أدنى مستوياتها منذ شهر عند 18.56 دولار للأوقية. كما هبط البلاتين 0.9 بالمئة إلى 855.89 دولار واستقر البلاديوم عند 2110.43 دولار.