رويترز: أرامكو قد تستحوذ على حصة في وحدة “رينو” المستقبلية للمحركات الحرارية

قال مصدر مطلع، اليوم الخميس: إن شركة أرامكو السعودية قد تستحوذ على حصة في وحدة المحركات الحرارية المستقبلية لشركة رينو.

وكانت صحيفة "لو موند الفرنسية" أول من أورد نبأ شراكة أرامكو المحتملة.

وكشفت رويترز يوم الثلاثاء نقلا عن مصدرين أن شركة جيلي الصينية القابضة للسيارات ومجموعة نفطية تجريان محادثات بشأن الاستحواذ على حصص في وحدة محركات الوقود الأحفوري التي تعتزم رينو فصلها عن نشاطها للسيارات الكهربائية.

وامتنعت أرامكو عن التعليق.