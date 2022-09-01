التضخم في باكستان يقفز إلى أعلى مستوياته في 47 عامًا

ارتفع التضخم في باكستان للشهر السادس على التوالي ليسجل أعلى مستوياته على الإطلاق، في الوقت الذي تواجه فيه البلاد أزمة غذائية تلوح في الأفق بعد الفيضانات التي شهدتها في أغسطس.

وأظهرت البيانات الصادرة الخميس ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 27.26% خلال أغسطس على أساس سنوي، بعدما ارتفع 24.93% في يوليو، ومقارنة مع التوقعات البالغة 26.6%.

جدير بالذكر أن باكستان حصلت على قرض بقيمة 1.1 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لتجنب التخلف عن السداد.

وفي الشهر الماضي ثبت البنك المركزي في الفلبين معدل الفائدة دون تغيير، بعد رفع تكلفة الاقتراض بمقدار 525 نقطة أساس هذا العام.