ضبط (8) مخالفين لنظام البيئة بنقل الرمال وتجريف التربة

ضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية (3) مواطنين و(5) مقيمين، اثنان من الجنسية البنجلاديشية، و(3) من الجنسيات المصرية والسودانية والباكستانية، لنقلهم الرمال وتجريف التربة دون ترخيص في منطقة تبوك باستخدام (3) آليات، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، وتسليمهم لجهة الاختصاص.

وحثّت القوات الخاصة للأمن والحماية الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في يقية مناطق المملكة.