هجوم مسلح على مقر الاتحاد التركى وإصابة حميد ألتينتوب سفير أبطال أوروبا

تعرض مقر الاتحاد التركي لكرة القدم لهجوم مسلح من مجهولين استهدف اجتماع مجلس الإدارة الذي كان مقرراً عقده اليوم الخميس.

ووفقاً لتقارير صحفية تركية فإن الهجوم الذي شنه مسلحين على مقر الاتحاد التركي شمل اطلاق 7 طلقات نارية أصابت المكتب الرئاسي للاتحاد الذي يعقد فيه الاجتماعات.

وأوضحت التقارير أنه لا توجد إصابات بين مسئولي الاتحاد التركي عدا حميد ألتينتوب سفير نهائي دوري أبطال أوروبا ونجم جالاتا سراي السابق، الا أن قوات الأمن تقوم حالياً بفحص الكاميرات بعد فرار الأفراد في سيارة من أمام المقر.

وأصدرت رابطة الأندية التركية بياناص عقب الحادث مباشرة تدين فيه الحادث وجاء نصه كالتالي: "ندين الهجوم المسلح على منشآت الاتحاد التركي لكرة القدم في ريفا وننقل أطيب تمنياتنا، ونأمل أن يتم العثور على الجناة في أسرع وقت ممكن ومعاقبتهم بأقسى الطرق".