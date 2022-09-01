100 طفل وطفلة يفوزون على رونالدينيو وكارلوس وكاكا في مهرجان العودة إلى الرياض

ضمن فعاليات مهرجان العودة إلى الرياض، استضاف ملعب "مرسول بارك" في الرياض فعالية عودة النجوم 2022، التي شارك فيها نجوم السامبا البرازيلية السابقون رونالدينيو، وريكاردو كاكا، وربرتو كارلوس ضد 100 طفل وطفلة، وانتهت بفوز الأطفال بهدفين لهدف، في مباراة كان الحضور الأبرز فيها لجوانب استعراضية ومهارية صنعت من الفعالية حدثًا فريدًا يجمع أفضل الإمكانات الكروية خلال فترة التسعينات ومطلع الألفية الميلادية الأخيرة.

وأسهم الثلاثي البرازيلي الشهير في قيادة منتخب السيليساو الذي لم يغب عن نهائيات كأس العالم منذ انطلاقها عام 1930م، فضلًا عن تصدره منتخبات العالم في تحقيق البطولة بخمسة ألقاب عالمية.

وكما كان أساطير عودة النجوم 2022 رفقاء في منتخب بلادهم، إلا أن التنافس على صعيد أنديتهم كان مثيرًا، إذ كان النجم رونالدينيو الذي أمضى القدر الأكبر من نجوميته في برشلونة الإسباني ندًّا لكارلوس الذي يلعب مع الفريق الملكي ريال مدريد، كما كان الاثنان يتنافسان مع كاكا الذي لعب أغلب مواسمه الكروية في صفوف ميلان الإيطالي.

وضمن برامج الفعالية وقَّع اللاعبون 100 حقيبة مدرسية تحمل اسم الفعالية وشعارها، إضافةً إلى شعار مهرجان العودة إلى الرياض، حيث حملت كل حقيبة 3 تواقيع، كذكرى وتوثيق للحدث الذي يعد الأول من نوعه على مستوى المملكة.

ومنحت فعالية عودة النجوم 2022، ضمن مهرجان العودة إلى الرياض، بُعدًا مهاريًّا وترفيهيًّا للأطفال الذين لعبوا ضد 3 من أشهر لاعبي كرة القدم العالميين، مما يبرز الدور الريادي للهيئة العامة للترفيه في تنظيم الفعاليات والأحداث العالمية المتنوعة.