جنوح سفينة حبوب في مضيق البوسفور وتعطل حركة الشحن .. #عاجل

جنحت سفينة شحن تحمل ثلاثة آلاف طن من الذرة من أوكرانيا في مضيق البوسفور التركي ، مما أوقف حركة الشحن عبر إسطنبول.

وفقا لمكتب حاكم المدينة. وقال مكتب حاكم إسطنبول ان السفينة "ليدي زهما" التي يبلغ طولها 173 مترا جنحت بسلام ورست بعد تعطل الدفة في نحو الساعة 1800 بتوقيت جرينتش. وأضافت أنه لم يصب أحد بسوء. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع،

و قال مركز التنسيق المشترك- الذي تديره الأمم المتحدة وأوكرانيا وروسيا وتركيا بعد التوصل إلى اتفاق تصدير الحبوب- إنه تم السماح لليدي زهما بمغادرة ميناء تشورنومورسك الأوكراني إلى رافينا بإيطاليا، وعلى متنها 3000 طن من الذرة.