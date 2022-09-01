أمريكا تدعو الصين إلى وقف الأعمال الوحشية ضد المسلمين

دعا البيت الأبيض الصين اليوم الخميس إلى وقف "الأعمال الوحشية" ضد الويغور والأقليات العرقية الأخرى فورا والسماح بالوصول إلى إقليم شينجيانغ بدون قيود.

وذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير إن الولايات المتحدة رحبت بالتقرير، الذي أصدرته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أمس الأربعاء.

وجاء به أن "الاعقال التعسفي والقائم على التمييز" للويغور ومسلمين آخرين في منطقة شينجيانغ ربما يشكل جرائم ضد الإنسانية. وقالت للصحفيين "ندعو الصين إلى التوقف فورا عن ارتكاب هذه الأعمال الوحشية".

وحثت بكين على السماح للمحققين المستقلين بدخول المنطقة بشكل كامل وبدون عوائق.