“#بايدن” يُحذر: أنصار #ترامب يحاولون إعادة أمريكا إلى الوراء

اتهم الرئيس الأمريكي جو بايدن أنصار سلفه دونالد ترامب بالسعي لإعادة الولايات المتحدة "إلى الوراء"، محذرا من أن الديموقراطية في البلاد "ليست مضمونة".

وفي خطاب ألقاه من فيلادلفيا للشعب الأمريكي، قال "بايدن" إن "قوى (فلنجعل أمريكا عظيمة مجددا) مصممة على إعادة هذا البلد إلى الوراء..."، في إشارة إلى شعار ترامب.

كما أضاف "لفترة طويلة، طمأننا أنفسنا بأن الديموقراطية الأمريكية مضمونة.. لكنها ليست كذلك. يجب علينا أن ندافع عنها، أن نحميها، أن ننتصر لها. على كل واحد منا أن يفعل هذا".

وتابع "ترامب ومناصروه يهددون أسس جمهوريتنا وديمقراطيتنا"، مضيفاً "الجمهوريون يعملون الآن على تقويض الديمقراطية".

كما قال "أمتنا مبنية على أساس مبادئ الديمقراطية، والمساواة والديمقراطية في بلادنا تتعرض لمخاطر وتهديدات".