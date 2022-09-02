أول صورة لمنفذ محاولة الاغتيال الفاشلة لنائبة رئيس الأرجنتين

لا تزال الأرجنتين تحت وقع الصدمة التي خلّفتها محاولة اغتيال نائبة رئيس البلاد كريستينا فرنانديز دي كيرشنر، بعدما وجه رجل مسلح مسدساً نحوها أثناء عودتها إلى منزلها مساء أمس الخميس.

وبعد إعلان السلطات إلقاء القبض على المتهم، نشرت وسائل إعلام محلية صورة واضحة الملامح له.

كما تبيّن من التحقيقات، أن المهاجم واسمه فرناندو أندريه ساباج مونتيل، وهو برازيلي يبلغ من العمر 35 عاماً، له سجل إجرامي فيه حوادث كثيرة لإطلاق نار في البلاد.

وأشارت السلطات إلى أنها بدأت بتحليل بصمات أصابع المتهم وقدرته والاستعداد الذي كان لديه، لإطلاق النار.

وأضافت أن الفاعل موظف يعيش في حي فيا ديل بارك في بوينس آيرس، وقد تم القبض عليه العام الماضي لحيازته سكينا في سيارة تحكم تابعة لشرطة المدينة.