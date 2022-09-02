دراسة طبية: تُحدد أكثر فصيلة الدم مُعرضة للإصابة بـ”السكتة الدماغية” #عاجل  

كشف علماء في الولايات المتحدة، أن فصيلة الدم الخاصة بك قد تحدد احتمالية تعرضك لسكتة دماغية مبكرة.

وتحدث السكتة الدماغية الإقفارية، وهي الشكل الأكثر شيوعا لسكتات الدماغ، عندما يقطع الانسداد إمداد الدم إلى جزء من الدماغ، مما يؤدي إلى قتل خلايا الدماغ.

ووجد باحثون في الولايات المتحدة أن الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بسكتة دماغية مبكرة، كانوا في الغالب من فصيلة الدم A، كونهم لديهم خطر أعلى بنسبة 16 بالمئة للإصابة بالسكتة الدماغية المبكرة مقارنة بأنواع الدم الأخرى مثل AB أو B أو O.

ومن ناحية أخرى، كان الشبان الذين لديهم فصيلة الدم O، وهي أكثر فصيلة دم شيوعا، أقل عرضة للإصابة بسكتة دماغية بنسبة 12 بالمئة مقارنة بأولئك الذين لديهم أنواع دم أخرى.