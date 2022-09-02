“الصحة”: يحظر تصوير المرضى بالمستشفيات إلا بشرط واحد #عاجل

أكدت وزارة الصحة، منع تصوير المرضى إلا بعد الحصول على موافقتهم، ومن أجل أغراض علمية فقط، وطالبت بالتواصل معها في حال مخالفة ذلك وتقديم شكوى.

وذكر حساب «الصحة 937» التابع للوزارة، عبر تويتر؛ ردًا على استفسار من مواطنة بهذا الخصوص، أنه «بشكل عام، تصوير المرضى لا يتم إلا بموافقتهم، ويكون لأغراض علمية».

وقالت المواطنة في استفسارها: «هل يحق للمستشفى تصويري وتوقيعي على ورقة موافقة، وإلا لم يقدموا لي الرعاية مع أنني دفعت تكاليف العلاج، وتم استخدامي كإعلان لهم؟».

وطالبت وزارة الصحة، في حال مخالفة المنشأة ذلك، بالتواصل معها عبر الرقم المجاني (937) أو عبر الرسائل الخاصة، مشيرة إلى أن مركز «937» يعمل على مدار الساعة، لاستقبال كافة الملاحظات الخاصة بالمنشآت الصحية.