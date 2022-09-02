السجن 3 سنوات مع الأشغال الشاقة على زعيمة المعارضة في ميانمار

أصدرت محكمة عسكرية في بورما، حكماً بالسجن 3 سنوات مع الأشغال الشاقة؛ على الحاكمة السابقة والزعيمة السياسية "أونغ سان سو تشي".

وقال مصدر، وفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية، إنه تم الحكم على "أونغ سان سو تشي" الحائزة على جائزة نوبل، بالسجن ثلاث سنوات مع الأشغال الشاقة، تضاف إلى عقوبة سابقة بالسجن 17 عاما، بتهمة التزوير الانتخابي عام 2020.

وكان قد تم اعتقال "أونغ سان سو تشي" ضمن أكثر من 4 آلاف شخص اعتُقلوا منذ الانقلاب العسكري، وهي تواجه اتهامات عدة من بينها حيازة أجهزة تواصل لاسلكية بشكل غير قانوني، وانتهاك قانون حول أسرار الدولة يعود تاريخه إلى الحقبة الاستعمارية.