أخبار دوليّة

مصادر إعلامية روسية: موسكو أوقفت ضخ الغاز إلى أوروبا

2 سبتمبر 2022 · < 1 minute
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

قالت مصادر إعلامية روسية، إن موسكو قررت وقف ضخ الغاز إلى أوروبا.