نظام_الزراعة_الجديد.. مالك الحيوانات السائبة يتحمل رسميًا ماتسببه من حوادث

أصدر وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي قراراً اعتمد بموجبه اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة.

وتضمن القرار أن تتولى الوزارة إصدار السجلات الزراعية بناء على طلب الممارس الزراعي أو الشركات أو الجمعيات أو المؤسسات أو الأفراد المرخص لهم من الوزارة للقيام بتقديم خدمة زراعية، وفق عدة شروط تحددها الوزارة، وتكون مدة السجل 3 سنوات، قابلة للتمديد لمدة أخرى، وفيما يلي أبرز ما ذكرته اللائحة في هذا الصدد:-

فئات سيسمح لها بإصدار السجل الزراعي

نصت اللائحة على أن يكون إصدار السجل الزراعي لمربي الثروة الحيوانية والصيادين وفق الضوابط والاشتراطات، والإجراءات الواردة في دليل السجلات الزراعية لمربي الثروة الحيوانية والصياد الحرفي الذي تصدره من الوزارة.

بيانات ستسجل في السجل الزراعي

تتولى الوزارة عند إعداد وإصدار السجل الزراعي تسجيل بيانات مواقع النشاط الزراعي، وكذلك تسجيل بيانات موقع المنشأة الزراعية والخدمات المساندة لها، وتسجيل بيانات مالك الأرض أو المستأجر لموقع المنشأة الزراعية، وتسجيل بيانات النشاط لموقع المنشأة الزراعية، كما تقوم الوزارة بالتنظيم والإشراف على عمليات تسجيل بيانات ومعلومات موقع المنشأة الزراعية.وفق “أخبار 24”.

حالات يحق فيها إلغاء السجل الزراعي

نصت اللائحة على أنه يحق للوزارة إلغاء السجل الزراعي أو إيقافه في حال عدم التقيد بأحكام النظام أو اللائحة، أو تسببه في أضرار بينية لا يمكن معالجتها، أو الإخلال بأي شرط من شروط السجل الزراعي.

كما يسمح لمقدم الخدمة أو الممارس الزراعي التقدم بطلب إلغاء السجل الزراعي، على أن تقوم الوزارة حينها بالتحقق من عدم وجود عمالة زراعية على السجل الزراعي، وعدم وجود مستحقات مالية على مقدم الخدمة الممارس الزراعي لصندوق التنمية الزراعية، وألا يكون قد صدر ترخيص زراعي على السجل، وفي هذه الحالة يطلب منه إلغاء الترخيص قبل طلب إلغاء السجل.

إنشاء سجلات بالمنشآت البيطرية والزراعية

نصت اللائحة على أن تنشأ لدى الوزارة أو من تفوضه سجلات خاصة بالمنشآت الزراعية والبيطرية، وملاك تلك المنشآت بأنواعها المختلفة، والممارسين المرخص لهم، بحسب البيانات المقدمة، وبيانات التوثيق الزراعي التي تقوم بها الوزارة أو جهة التوثيق الزراعي.

وشملت الضوابط منع ذبح حيوان أمام حيوان آخر في المسالخ، ومنع تصدير إناث المواشي إلا بموافقة رسمية من وزارة البيئة والزراعة.

وشددت الضوابط على إلزام مالكي الثروة الحيوانية أو الكائنات الحيوانية الفطرية بتسجيلها وترقيمها، وحظر تغيير شكل الحيوان بمستحضرات طبية لأغراض تسويقية.

وأكدت الضوابط منع التخلص من الثروة الحيوانية بطريقة غير رحيمة كاستخدام الموت البطيء أو تقديم السم عمدا لها، ومنع استخدام أي نوع من أنواع الثروة الحيوانية في أداء العروض الفنية أو الترفيهية، ومنع استخدام العصا الكبيرة وذات الرأس الحاد أو المعدني لحث الحيوانات على الحركة.

وتضمنت الضوابط منح وزارة البيئة والزراعة صلاحية حجز الحيوانات السائبة أو المهملة، ومنع تعليق الحيوان من الأرجل أو الأيدي قبل الذبح في المسالخ، وإلزام العاملين في المسالخ بشهادة مهنية، وشهادة صحية تُثبت سلامتهم من الأمراض.

وألزمت القرارات المسالخ بسُقيا الحيوانات قبل ذبحها، وإراحتها عند الذبح، منع صيد أسماك الزينة إلا بموافقة من قِبل وزارة البيئة والزراعة، واشتراط وضع الختم الرسمي على الذبائح والذي يؤكد صلاحيتها ونوعيتها، بالإضافة إلى منع دفع الحيوانات المعدة للذبح في المسالخ بهدف تسريع حركتها أكثر من حركتها الطبيعية، وحظر تقييد الحيوانات عند الذبح في كافة مسالخ المملكة.