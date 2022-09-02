رئيس جمهورية السنغال يصلُ إلى المدينة المنورة

وصل فخامة الرئيس ماكي سال رئيس جمهورية السنغال اليوم إلى المدينة المنورة؛ لزيارة المسجد النبوي والصلاة فيه والتشرّف بالسلام على الرسول المصطفى - صلى الله عليه وسلم - وعلى صاحبيّه - رضوان الله عليهما -.

وكان في استقباله لدى وصوله مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة وكيل إمارة منطقة المدينة المنورة وهيب بن محمد السهلي, ومدير مكتب المراسم الملكية بالمدينة المنورة إبراهيم برّي، وعدد من المسؤولين.