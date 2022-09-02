الرياضة في توضيح رسمي: مستجدات فنية أخرت إكمال تطوير مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد بحائل

أصدرت وزارة الرياضة توضيحا بشأن ما تم تداوله بشأن مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية بحائل، وعدم الانتهاء من بعض الأعمال التطويرية فيها.

وقال وزارة الرياضة إن جميع الأعمال بالمدينة الرياضية كان من المقرر الانتهاء منها مع بداية الموسم الرياضي الحالي، حيث تم بالفعل توريد جميع الاحتياجات الخاصة بذلك وبدأت عملية تركيب كراسي المدرجات وشاشة الملعب الرئيسية، ولكن بعض المستجدات الفنية حالت دون إكمال هذه الأعمال، حسب الجدول الزمني المعتمد.

وتؤكد الوزارة أن العمل جار مع شركاء الأعمال، لضمان جاهزية

المنشأة قبل نهاية شهر سبتمبر الحالي.