تراجع أسعار #النفط.. و #برنت يخسر نحو 8%

تراجعت أسعار النفط الأسبوع الماضي ، ليخسر خام برنت نحو 8 % .

وتتجه الأنظار نحو اجتماع ‎أوبك+ لمناقشة خفض الإنتاج.

ومن المنتظر أن يجتمع تكتل أوبك+ الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها في 5 سبتمبر على خلفية تراجع أسعار النفط وانخفاض الطلب، على الرغم من أن السعودية تقول إن الإمدادات تظل محدودة.

فيما أعلنت مجموعة السبع أنها ستفرض "بصورة عاجلة" سقفا على سعر النفط الروسي داعية "ائتلافا واسعا" من الدول للانضمام إلى هذا الإجراء، في إعلان صدر الجمعة.

وكتب وزراء مالية الدول السبع في الإعلان أن "سقف الأسعار سيحدد عند مستوى مبني على سلسلة من البيانات الفنية وسيقرره التحالف بمجمله قبل وضعه موضع التنفيذ"، مؤكدة أن الأسعار في المستقبل "ستحدد علنا بصورة واضحة وشفافة"

وأكدت المجموعة على وضع خطط لتعويض الدول المتأثرة من انقطاع الطاقة الروسية.