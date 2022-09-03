السفارة_في_سيؤول تحذر المواطنين من #إعصار_هينامنور

وجّهت سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية كوريا الجنوبية، تحذيرًا للمواطنين والمبتعثين، مع اقتراب إعصار هينامنور، وحددت رقمًا هاتفيًّا للاتصال بها في حالات الطوارئ.

وذكرت السفارة في سيؤول _عبر تويتر- أنها تهيب مواطنيها المتواجدين في جمهورية كوريا، بتوخي الحيطة والحذر مع اقتراب إعصار هينامنور في المناطق الجنوبية للبلاد.

ونصحت السفارة السعودية، المواطنين، بإتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات الكورية المعنية.

وأشارت السفارة إلى أنه يمكن التواصل معها في حالات الطوارئ، على رقم هاتف شؤون السعوديين رقم (00821089626999).

ووفقًا لمواقع الأرصاد، من المتوقع أن يؤثر الإعصار بشكل مُباشر على تايوان وكوريا الجنوبية وجنوب اليابان، مما قد يسبب فيضانات وسيول بسبب الأمطار الغزيرة والرياح العاتية وارتفاع موج البحر.

من جانبها، قررت تايوان إلغاء عشرات الرحلات الجوية، وكذلك خدمات العبارات البحرية مع اقتراب إعصار هينامنور.