خبير طقس: أجواء حارة نهارًا.. وأمطار متفاوتة على 5 مناطق

توقع خبير الطقس والمناخ العضو المؤسس بلجنة التسميات المناخية "تسميات"عبد العزيز الحصيني، حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت على مناطق المملكة.

وقال "الحصيني" في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" إن معظم مناطق المملكة والخليج العربي، تتأثر بأجواء حارة نهارًا معتدلة فجرًا.

وتابع: "هطول أمطار متفاوتة من خفيفة لمتوسطة وسقوط حبات البرد على أجزاء من مناطق مكة والباحة وعسير وجازان والمدينة نواحي العيص".

وأضاف أن الرياح في غالبها متوسطة السرعة على الغربية وأجزاء من الوسطى إلا أن يصرفها الله.

وحول درجات الحرارة التي سجلتها مناطق المملكة فجر اليوم، أشار الحصيني ،أن الحرارة كانت باردة نسبيًّا على المرتفعات ومعتدلة على باقي المناطق، وأقل حرارة في سبت العلايا 17°C والرياض 28°C، والسماء صحو بوجه عام عدا بعض الغيوم على أجزاء من الوسطى والغربية.