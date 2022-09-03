محاولة ثانية.. ناسا تستعد لإطلاق برنامج أرتيميس إلى القمر

استعدت الفرق الأرضية في مركز كنيدي الفضائي بولاية فلوريدا اليوم السبت للقيام بمحاولة ثانية لإطلاق صاروخ لإدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) من الجيل التالي في أولى رحلاتها إلى القمر على أمل معالجة المشكلات الهندسية التي أحبطت عملية الإطلاق قبل 5 أيام.

ومن المقرر إطلاق صاروخ (نظام الإطلاق الفضائي) الذي يعادل طوله مبنى مؤلفا من 32 طابقا ويحمل كبسولة أوريون من كيب كنافيرال بولاية فلوريدا في الساعة 2.17 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1817 بتوقيت جرينتش) مستهلا برنامج أرتيميس الطموح التابع لناسا الذي يتضمن رحلات إلى القمر والمريخ بعد 50 عاما من إرسال آخر مهمة لبرنامج أبولو إلى القمر.

وانتهت محاولة الإطلاق السابقة يوم الاثنين بمشكلات فنية أدت إلى وقف العد التنازلي وتأجيل الرحلة غير المأهولة.

وقال جيريمي بارسونز نائب مدير البرنامج في مركز الفضاء للصحفيين، الجمعة، إن الاختبارات أشارت إلى أن الفنيين قاموا منذ ذلك الحين بإصلاح خط وقود كان به تسريب وساهم في إلغاء عملية الإطلاق يوم الاثنين