المملكة تدين وتستنكر محاولة اغتيال نائبة رئيس الأرجنتين

أعربت سفارة المملكة العربية السعودية لدى الأرجنتين عن إدانة واستنكار المملكة بأشد العبارات محاولة اغتيال نائبة رئيس الأرجنتين كريستينا كيرشنر.

وأكدت السفارة في بيان على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، على وقوف المملكة مع الأرجنتين وشعبها أمام كل ما يهدد أمنها واستقرارها، مشيرةً إلى دعم المملكة لكل الجهود الرامية إلى القضاء على العنف والتطرف والإرهاب بكافة أشكاله وصوره، مع تمنياتها لجمهورية الأرجنتين وشعبها الصديق السلامة والاستقرار والازدهار.

واخترق رجل حشدًا من الناس كان متجمهرًا في المكان من أجل تحية المسؤولة، أثناء عودتها إلى منزلها، وطلب توقيعها على كتاب يروي سيرتها الذاتية، وشهر سلاحه على الملأ بين الناس، دون أن يطلق الرصاص، لحسن الحظ، وفق ما أعلن وزير الأمن الأرجنتيني انيبال فيرنانديز.

ووقف فرناندو صباغ على بعد سنتيمترات من رأس كيرشنر، حال خروجها من سيارة أقلتها إلى منزلها، إلا أنه لم يتمكن من إطلاق النار بسبب تجمهر أشخاص كانوا خلفه حين اقترب راغبًا بإلقاء التحية عليها، طالبًا اتوقيعها على كتاب سيرتها الذاتية.

من جهته، علق الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز على هذا الهجوم، معتبرًا أنه أخطر حادث تشهده البلاد منذ عودتها إلى الديمقراطية، كما كشف عن أن المهاجم كان لديه 6 رصاصات في مسدسه.