الكويت : القبض على الضابط مستخدم القوة بأحد المتاجر

أعلنت وزارة الداخلية في الكويت، عن ضبط أحد منتسبيها الذين استخدموا القوة داخل أحد المتاجر، وذلك بعد أن انتشر فيديو لتعديه على أشخاص، حيث أثار جدلًا واسعًا خلال الساعات الماضية.

ونشرت وزارة الداخلية الكويتية على حسابها بموقع “تويتر”، صورة “مموهة” من مقطع فيديو متداول حول قيام شخص بتخطي طابور بأحد مراكز التسوق لدفع ثمن أشياء اشتراها مستخدمًا القوة مع الأشخاص الذين يقفون في الصف.

وقالت الداخلية الكويتية في : “الإعلام الأمني: تمكن قطاع الأمن الجنائي من ضبط شخص ظهر بمقطع فيديو متداول يرتدي اللباس العسكري (القوات الخاصة) ويقوم باستخدام القوة مع الأشخاص بأحد مراكز التسوق”.

وأضافت “اتضح أنه من منتسبي الوزارة، وجار إحالته إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه”.