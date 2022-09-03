إلغاء 800 رحلة جوية بسبب إضراب طياري لوفتهانزا عن العمل

قرر طيارو لوفتهانزا، الذين يبلغ عددهم حوالي خمسة آلاف طيار، الإضراب عن العمل ليوم كامل على خلفية خلاف حول زيادة الأجور.

وأعلنت الشركة عن عزمها إلغاء 800 رحلة جوية، ومن المتوقع أن يتأثر بالإلغاء حوالي 130.000 مسافر.

وأكدت نقابة الطيارين الألمان "كوكبيت" أن طيارين من شركة لوفتهانزا الألمانية سينظمون إضرابا طوال يوم غد الجمعة (الثاني من سبتمبر 2022).

وأعلن متحدث باسم النقابة في وقت متأخر من مساء الأربعاء أن مجلس الإدارة قرر هذه الخطوة بعد مفاوضات مكثفة مع الشركة وبناء على طلب لجنة المفاوضة الجماعية.

وإثر ذلك أعلنت شركة لوفتهانزا اليوم الخميس (الأول من سبتمبر 2022) عزمها إلغاء 800 رحلة جوية كانت مقررة غدا الجمعة، وهو ما يعادل برنامجها بالكامل تقريبا.

وأوضحت الشركة أن هذه الإلغاءات ستقع في محوريها بمدينتي فرانكفورت وميونخ، ومن المتوقع أن تؤثر على نحو 130 ألف مسافر تقريبا

وأضافت الشركة أن الإضراب سيسفر عن تأثيرات قوية في حركة الطيران خلال فترة الذروة لرحلات العودة مع نهاية الإجازات المدرسية بأغلب الولايات الألمانية.

وتابعت الشركة أنه من المحتمل أن يحدث إلغاء لرحلات جوية اليوم الخميس وخلال يومي السبت والأحد القادمين أيضا.

ويدور نزاع بشأن الأجور بين الطرفين حول زيادة رواتب طياري لوفتهانزا، ولوفتهانزا كارغو للشحن، والبالغ عددهم أكثر من خمسة آلاف طيار. وتطالب النقابة بزيادة بنسبة 5,5% في الأجور خلال العام الحالي بالإضافة إلى صرف تعويض تلقائي عن التضخم اعتبارا من عام 2023 وإدخال تعديلات على بنية لائحة الأجور.

وكانت النقابة قد أعلنت فسخ عقد الأجور السابق في نهاية يونيو. وكان طيارو يورووينغز أكبر شركة مملوكة لمجموعة لوفتهانزا، قد صوتوا لصالح تنظيم إضرابات.

وأعلنت نقابة الطيارين الألمان "كوكبيت" أن 97,9% من الطيارين وافقوا في التصويت الذي جرى أمس الأربعاء على خطوة الإضرابات.

وقال متحدث باسم النقابة إن نسبة المشاركة في التصويت قاربت 90%. ولم يتم تحديد موعد لتنظيم الإضرابات.

ومن المقرر أن يتم الأسبوع المقبل إجراء مفاوضات مع الشركة العمل حول عقد الأجور الجماعي المتنازع عليه.

وتأتي هذه التطورات بعد موافقة مماثلة من الطيارين العاملين في الشركة الأم لوفتهانزا.

ولم تسفر المحادثات الاستكشافية الجارية بشكل مكثف بين شركة لوفتهانزا وممثلي طياري الشركة الأساسية وشركة لوفتهانزا كارغو للشحن.