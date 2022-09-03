الفحوصات الطبية تحدد موقف سالم الدوسري من مباراة الزمالك المصري

أكدت صحيفة "الرياضية" أن عبد الإله المالكي، لاعب فريق الهلال بات قريبا من العودة إلى تدريبات فريقه الجماعية بشكل كامل خلال الأيام القليلة المقبلة.

قضى اللاعب الدولي فترة تأهيلية نحو ستة أشهر في مركز سبيتار الطبي في قطر، بعدما أجرى العملية الجراحية للرباط الصليبي في يناير الماضي.

ووفقا لما أشارت إليه صحيفة "الرياضية" فإن رامون دياز مدرب الهلال بالتنسيق مع الجهاز الطبي في النادي سيحدد موعد مشاركة المالكي في المباريات الرسمية مع الهلال خلال الفترة المقبلة.

ويستعد فريق الهلال لمواجهة الزمالك المصري يوم 9 سبتمبر، في كأس سوبر لوسيل بين بطل الدوري المصري وبطل الدوري السعودي، في المباراة المقرر إقامتها على استاد لوسيل المستضيف لنهائي كأس العالم 2022.

في سياق متصل، أوضحت الصحيفة أن سالم الدوسري لاعب الهلال أجرى فحوصات طبية وأشعة لتحديد إصابته، واللاعب ينتظر نتيجة الفحوصات الطبية لتحديد موقفه من مباراة الزمالك المرتقبة.