عددها 13.. «رابطة العالم الإسلامي» تنشر القيم المشتركة بين الإسلام والمسيحية واليهودية

نشرت رابطة العالم الإسلامي، في إنفوجراف، اليوم السبت، إيضاحا حول القيم المشتركة بين الإسلام وأهل الكتاب "اليهود والمسيحيين".

وقالت الرابطة إنه يتعين على الإنسان التفريق بين أتباع الأديان، وبين ممارسات المنتسبين إليها.

وأضافت أن الوقائع التاريخية تختلف من حين لآخر في المواقف الدينية بين أتباع الأديان، مؤكدة أن النصوص الدينية تفهم بسياقها ومقاصدها.

وحول أبرز القيم المشتركة قالت الهيئة إنها تتمثل في العدالة، والرحمة، والحريات المشرعة، والتكافل، والتعاون، والتسامح، والمحبة، والاحترام، والكرامة الإنسانية، والأخوة، والأمانة، والمساواة العادلة، والإحسان.