ميلان يستبعد 6 لاعبين من قائمة دوري أبطال أوروبا

كشفت تقارير صحفية عن استبعاد ميلان الإيطالى 6 لاعبين من قائمة الفريق التى ستخوض دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، حيث يقع الفريق الإيطالي ضمن المجموعة التي تضم أندية تشيلسي ودينامو زغرب وسالزبورج.

وذكرت صحيفة "فوتبول إيطاليا" أن ميلان استبعد الثلاثي الجديد ياسين عدلى ومالك ثياو وأستر فرانكس، والمصابين زلاتان إبراهيموفيتش، وسيبريان تاتاروسانو، ولاعب الوسط تيمو باكايوكو الذي يجري محادثات لإنهاء عقده بالتراضي ، بصورة إجباريه لأن لديه 23 لاعبا أجنبيا في الفريق ويُسمح بضم 17 لاعبا فقط إلى قائمة دوري أبطال أوروبا.